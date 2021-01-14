الحزب الحاكم في اليابان يُنشئ لجنة لمعالجة الشعور بالوحدة وسط جائحة كورونا

أخبار اليابان

سيشكل الأعضاء الشباب في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لجنة للنظر في إجراءات معالجة قضية الوحدة، التي يزعمون أنها تبرز كتحد خطير للصحة العامة وسط انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن اللجنة ستبدأ العمل في وقت مبكر من هذا الشهر بهدف الخروج بمقترحات لتقديمها للحكومة بعد عقد جلسات استماع مع الأشخاص الذين يعانون من الوحدة.

لا تقتصر قضية الوحدة على حالات انعزال الشباب والوفيات غير المراقبة لكبار السن، ولكن يُنظر إليها على أنها مشكلة واسعة النطاق تؤثر على الأشخاص عبر الأجيال المختلفة.

أثارت جائحة كورونا مخاوف بشأن زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالوحدة، بسبب مجموعة من الأسباب بما في ذلك عدم الخروج وفقدان الوظائف وإغلاق المدارس.

زاد عدد حالات الانتحار على أساس سنوي لمدة خمسة أشهر متتالية منذ يوليو/ تموز من العام الماضي، ويشك بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي في وجود علاقة سببية بين الارتفاع وقضية الوحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)