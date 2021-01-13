تزايد عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان

أخبار اليابان

تشهد اليابان زيادة في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتظاهر بأنها عروض هدايا نقدية من المشاهير، حيث تعرض بعض الأشخاص للغش في الأموال الإلكترونية من خلال عمليات الاحتيال هذه.

وقال أحد الخبراء ”لا يوجد قانون لمكافحة الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي“، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات سريعة ضد مثل هذا النوع من الاحتيال.

في يناير/ كانون الثاني 2019، لفت رجل الأعمال الشهير يوساكو مايزاوا الانتباه من خلال عرضه على تويتر منح مليون ين لعدد 100 شخص. وقد زاد عدد منشورات ”التبرعات النقدية“ هذه منذ ذلك الحين.

عادةً ما تطلب هذه المنشورات من المتابعين أن يصبحوا متابعين للحسابات أو يعيدوا تغريد المنشورات للحصول على المال. تنشر بعض هذه الروايات صوراً لحزم من الملاحظات لجذب الفريسة أثناء حجب هوياتهم.

تعرضت إحدى سكان محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان وهي في الثلاثينيات من عمرها للاحتيال على أموال إلكترونية بقيمة 5000 ين في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي من خلال حساب تويتر مزيف تم فتحه باسم Yuta Misaki، وهو رائد أعمال مشهور آخر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)