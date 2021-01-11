واردات السباغيتي اليابانية لعام 2020 تسجل رقماً قياسياً وسط أزمة كورونا

أخبار اليابان

سجلت واردات اليابان من السباغيتي، التي يسهل طهيها، مستوى قياسيًا في عام 2020، على ما يبدو بسبب امتناع الناس عن الخروج وسط أزمة فيروس كورونا الجديد.

وفقًا للبيانات الأولية من جمارك يوكوهاما في شرق اليابان، بلغ إجمالي واردات السباغيتي في أول 11 شهرًا من العام الماضي 154،505 طنًا، متجاوزًا بالفعل الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 138،037 طنًا، المحدد في عام 2017، بنحو 10%. وقال مسؤولون في مكتب الجمارك إنه مع استمرار شعبية السباغيتي بشكل كبير، من المتوقع أن تستمر الواردات في النمو.

في محلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى، توسعت مبيعات السباغيتي منذ مارس/ آذار من العام الماضي، عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار في اليابان. سجلت الواردات، ومعظمها من إيطاليا، نموا مزدوج الرقم على أساس سنوي كل شهر بين مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول.

علاوة على السباغيتي، فإن واردات المعكرونة في اتجاه تصاعدي أيضًا، حيث بلغ إجماليها 12،004 أطنان في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أي أكثر من الرقم القياسي السنوي المرتفع البالغ 11529 طنًا المسجل في عام 2016.

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يختارون طهي الطعام بأنفسهم وسط الاتجاه إلى العمل من المنزل لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، تزداد شعبية السباغيتي، بما في ذلك بين أولئك الذين يعيشون بمفردهم، لأنه يمكن تناولها بعد غليها وخلطها مع الصلصة الجاهزة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)