اليابان تكتشف سلالة متحورة ثالثة من كورونا

أخبار اليابان

تم العثور على سلالة جديدة آخرى من فيروس كورونا الجديد في اليابان، من 4 أشخاص وصلوا إلى البلاد من البرازيل وثبتت إصابتهم في الحجر الصحي بالمطار، حسبما ذكرت وزارة الصحة اليابانية يوم الأحد.

تختلف السلالة الجديدة عن التي تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب إفريقيا، وتم العثور عليها أيضًا في اليابان، لكنها تشترك في جزء من ميزات السلالات التي تم العثور عليها سابقًا، وفقًا للوزارة.

لا توجد معلومات تقريبًا عن قابلية انتقال السلالة المكتشفة حديثًا، وما إذا كان يمكن أن تسبب أعراضًا وخيمة وتأثيرات محتملة على فعالية اللقاحات. أبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية عن الاكتشاف إلى منظمة الصحة العالمية ويجري بحثًا تفصيليًا حول السلالة الجديدة.

وقالت الوزارة إن من بين الأشخاص الأربعة الذين وصلوا إلى مطار طوكيو الدولي في هانيدا من البرازيل يوم 2 يناير/ كانون الثاني، لم تظهر أي أعراض على رجل في الأربعينيات من عمره عند وصوله، لكنه أصيب في وقت لاحق بصعوبات في التنفس ونقل إلى المستشفى. امرأة في الثلاثين من عمرها تعاني من أعراض مثل الصداع. إصابة رجل في الفئة العمرية 10-19 بالحمى، بينما مرأة آخرى في نفس الفئة العمرية لم تظهر عليها الأعراض.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)