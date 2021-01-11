الثلوج الكثيفة تغلق الطرق وتصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

أخبار اليابان

تسببت الثلوج الكثيفة التي ضربت منطقة هوكوريكو بوسط اليابان في حبس العديد من المركبات على الطرق السريعة.

حتى صباح يوم الأحد، بلغ عدد السيارات العالقة في الجليد أكثر من 1000 سيارة على طريق هوكوريكو السريع في محافظة فوكوي وحوالي 200 سيارة على طريق توكاي-هوكوريكو السريع في محافظة توياما. في وقت مبكر من يوم الأحد، طلبت حكومتا محافظتي فوكوي وتوياما من قوات الدفاع الذاتي البرية إرسال قوات لمساعدتها في التعامل مع الوضع.

انخفض عدد المركبات التي تقطعت بها السبل بأكثر من النصف بحلول مساء الأحد على كلا الطريقين السريعين. تم إزالة الجليد على طريق توكاي - هوكوريكو السريع في وقت لاحق من اليوم. ومع ذلك، بقيت العديد من المركبات عالقة على طريق هوكوريكو السريع، وليس من الواضح متى سيتم حل المشكلة بالكامل.

وفقا لحكومة فوكوي ومصادر أخرى بدأت السيارات في التعثر بعد ظهر يوم السبت على طريق هوكوريكو السريع، الذي يربط بين محافظة نيغاتا بوسط اليابان ومحافظة شيغا بغرب اليابان.

اعتبارًا من الساعة 9 مساءً يوم الأحد (ظهرًا بتوقيت غرينتش)، ظلت حوالي 200 مركبة عالقة في الممرات الداخلية بين مفترقي كانازو وماروكا والممرات المتجهة للخارج بين مفترقي فوكوي وفوكوي كيتا. تم إغلاق الطريق السريع أمام حركة المرور على المقاطع بين تقاطع كاغا في محافظة إيشيكاوا، والتي تقع بين فوكوي وتوياما، وتقاطع فوكوي على الطريق الداخلي وبين تقاطع تاكيفو في فوكوي وتقاطع كاغا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)