الحكومة اليابانية تدرس توسيع حالة الطوارئ لتضم محافظات في غرب البلاد

أخبار اليابان

قالت مصادر حكومية يوم الاثنين إن الحكومة اليابانية تستعد لتوسيع حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا الجديد لتشمل المحافظات الغربية الثلاث، أوساكا، كيوتو، وهيوغو، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، نظرا للزيادات السريعة في حالات الإصابة هناك.

ومع ذلك، فإن الحكومة حذرة بشأن توسيع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وفقا للمصادر.

بالنظر إلى حالات العدوى المحلية بعد نهاية العام والضغوط المتزايدة على أنظمة الرعاية الطبية، طلب حكام المحافظات الثلاث من الحكومة المركزية يوم السبت وضعها تحت حالة الطوارئ التي تستمر لمدة شهر، والتي دخلت حيز التنفيذ في منطقة العاصمة طوكيو يوم الجمعة.

وعقد رئيس الوزراءسوغا يوشيهيدي اجتماعا يوم الاثنين مع كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو ووزير الصحة نوريهيسا تامورا ووزير الصناعة هيروشي كاجياما ووزير تنشيط الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا لمناقشة كيفية استجابة الحكومة للطلب.

قال أحد المشاركين في الاجتماع إن على الحكومة إعلان حالة الطوارئ للمحافظات الثلاث في وقت مبكر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية،جيجي برس)