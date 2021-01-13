تفشي إنفلونزا الطيور في محافظة كاغوشيما اليابانية

أخبار اليابان

قالت حكومة محافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان، اليوم الأربعاء، إنه تم تأكيد تفشى فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى، فى مزرعة دواجن فى بلدة ساتسوما.

كاغوشيما هي المحافظة اليابانية رقم 15 التي تبلغ عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة هذا الموسم.

يعد هذا أول انتشار لإنفلونزا الطيور في المحافظة منذ 10 سنوات.

بدأت محافظة كاغوشيما العمل على إعدام 32600 دجاجة في المزرعة في ساتسوما لمنع انتشار الفيروس.

منعت حكومة المحافظة مزارع الدواجن الواقعة على بعد 3 كيلومترات من المنشأة المتضررة من نقل دواجنها وبيضها وحظرت المزارع على بعد 3 إلى 10 كيلومترات من نقل دواجنها وبيضها خارج منطقة 10 كيلومترات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)