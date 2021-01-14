حكم نهائي بالسجن على يابانيين بتهمة التجسس في الصين

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة على العلاقات اليابانية الصينية يوم الأربعاء إنه تم الحكم بشكل نهائي على رجلين يابانيين بالسجن بتهمة التجسس في الصين.

وقالت المصادر إن محكمة الشعب العليا في بكين رفضت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، استئنافًا ضد أحكام المحكمة الأدنى التي رفعها الرجلين بشكل منفصل.

أصبحت أحكام السجن نهائية بحق هيديجي سوزوكي، رئيس جمعية تبادل الشباب بين اليابان والصين، ورجل من محافظة هوكايدو في أقصى شمال البلاد، حيث تستخدم الصين نظام محاكم من مستويين. ولم يتم الكشف عن تفاصيل مزاعم التجسس ضدهم.

اعتُقل سوزوكي في بكين عام 2016 وحُكم عليه بالسجن 6 أعوام في عام 2019. واحتُجز هيديجي سوزوكي وهو في السبعينيات من عمره في بكين عام 2015 وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا في عام 2018.

منذ عام 2015، تم اعتقال 15 يابانيا في الصين بتهمة التجسس وغيرها من التهم. ووجهت لائحة اتهام إلى 10 منهم، وأفرج عن خمسة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)