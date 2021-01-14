وثيقة تكشف عن خطة الولايات المتحدة لحماية اليابان وتايوان من الصين

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أظهرت وثيقة حكومية أمريكية رفعت عنها السرية، نية البلاد في صياغة خطة لحماية اليابان وتايوان وغيرها من التهديدات الصينية المتزايدة كجزء من استراتيجية الهند والمحيط الهادئ لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

الوثيقة التي تحمل عنوان ”الإطار الاستراتيجي الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ“، التي وافقت عليها حكومة الولايات المتحدة في فبراير/ شباط 2018، تم استخدامها كمبادئ توجيهية لاستراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب، التي تتخذ موقفًا متشددًا ضد الصين وروسيا. تم رفع السرية الأسبوع الماضي وأعلن عنها يوم الثلاثاء.

وقالت الوثيقة إن الحكومة الأمريكية ستهدف إلى ”وضع وتنفيذ استراتيجية دفاعية قادرة على حرمان الصين من الهيمنة الجوية والبحرية المستمرة داخل“ سلسلة الجزر الأولى ”في أي نزاع، والدفاع عن أول دول سلسلة الجزر .. . والسيطرة على جميع المجالات خارج سلسلة الجزر الأولى “ تشمل البلدان والمناطق في ”سلسلة الجزر الأولى“ اليابان وتايوان.

وشددت الوثيقة على أن واشنطن ”ستمكّن اليابان من أن تصبح ركيزة متكاملة إقليميا ومتقدمة تكنولوجيا لهيكل أمن المحيطين الهندي والهادئ“ و ”تشجع كوريا الجنوبية على لعب دور أكبر في قضايا الأمن الإقليمي خارج شبه الجزيرة الكورية“.

قال الأستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية روري ميدكالف لـ Australian Broadcasting Corp في إشارة إلى الوثيقة التي تم الإعلان عنها حديثًا ”إطار العمل الاستراتيجي هذا صريح جدًا بشأن الصين - ليس تصادميًا تمامًا ولكنه صارم للغاية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)