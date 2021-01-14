اليابان تغلق حدودها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا

أخبار اليابان

قالت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء إنها ستعلق بالكامل مخططًا يسمح للأجانب من 11 دولة بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية بدخول اليابان لأغراض تجارية وأغراض أخرى.

سيستمر التعليق حتى 7 فبراير/ شباط، عندما تنتهي حالة الطوارئ المستمرة للسيطرة على فيروس كورونا في اليابان.

في البداية، خططت الحكومة للحفاظ على مخطط دخول 11 دولة ما لم يتم العثورعلى السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا هناك.

غير أن الحكومة غيرت مسارها بسبب ضغوط الأحزاب الحاكمة وغيرها لتعزيز الرقابة على الحدود.

وقال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي في مؤتمر صحفي ”إننا نتعامل بجدية مع الوضع الحالي الذي يزداد فيه قلق الشعب“.

.(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)