فريق ياباني يطور جهاز كشف عن السرطان باستخدام حاسة شم البعوض

أخبار اليابان

طور فريق بحثي ياباني مستشعرًا صغيرًا لاكتشاف مادة الرائحة الموجودة في أنفاس مرضى السرطان باستخدام مستقبلات شمية للبعوض.

نُشرت ورقة بحثية عن هذا التطور في مجلة Science Advances الأمريكية.

ويهدف الفريق بقيادة الأستاذ بجامعة طوكيو شوجي تاكيوتشي بشكل أساسي، إلى وضع المستشعر، الذي يمكن إنشاؤه بتكلفة منخفضة ويقال إنه دقيق للغاية، للاستخدام العملي في وقت مبكر خلال 10 سنوات.

تحتوي مستشعرات البعوض على حوالي 100 نوع من مستقبلات الرائحة، كل منها مصمم لاكتشاف مادة معينة للرائحة. توجد المستقبلات على سطح الخلايا الشمية.

عندما يتصل أحد مستقبلات الرائحة بجزيء رائحة معين، ينفتح ثقب على الغشاء الخلوي للسماح للأيونات بالدخول إلى الخلية، مما يسمح باكتشاف الرائحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)