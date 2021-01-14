القبض على موظف سابق في سوفت بنك اليابانية بتهمة سرقة معلومات عن تكنولوجيا الجيل الخامس

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة يوم الخميس إن موظفًا سابقًا في شركة سوفت بنك يشتبه في قيامه بسرقة أسرار تجارية حيث احتفظ بالمعلومات على جهاز كمبيوتر في مكان عمله الجديد.

يشتبه في أن كونياكي أيبا، 45 عامًا، يسرق معلومات تتعلق بتقنية اتصالات فائقة السرعة من الجيل الخامس أو 5G من شركة الهاتف المحمول اليابانية الكبرى. تم العثور على المعلومات في جهاز الكمبيوتر الخاص به في شركة راكتين موبيل وهي شركة اتصالات يابانية أخرى، وفقًا للمصادر.

كما تم الكشف عن أن أيبا أخذ حوالي 170 ملف بيانات من سوفت بنك في حوالي 30 مرة بين أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2019، مباشرة قبل مغادرته الشركة، بحسب المصادر.

تحقق إدارة شرطة مدينة طوكيو في الاستخدام المحتمل لأسرار سوفت بنك التجارية في شركة راكوتين موبيل.

تم القبض على أيبا يوم الثلاثاء للاشتباه في وصوله إلى خادم سوفت بنك في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وإرسال بريد إلكتروني إلى نفسه ملفًا يحتوي على معلومات حول التكنولوجيا المتعلقة بالجيل الخامس 5G والطرق الفعالة لبناء محطات قاعدة لاسلكية، في انتهاك لقانون منع المنافسة غير العادلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)