علامات على انتشار كبير لفيروس كورونا في طوكيو

أخبار اليابان

قال خبير في اجتماع لحكومة العاصمة اليابانية، الخميس، إن الأعداد المتزايدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد وأولئك الذين لديهم طرق انتقال غير واضحة في طوكيو قد يشير إلى انتشار متفجر محتمل للعدوى في العاصمة اليابانية.

بلغ متوسط ​​عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد 1698.9 في الأسبوع حتى الأربعاء، ارتفاعًا من 1029.3 في الأسبوع السابق.

تم الإبلاغ في الاجتماع عن العديد من الحالات التي أصيب فيها أشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر بفيروس كورونا في مناسبات تناول العشاء والمناسبات الأخرى، بالإضافة إلى حالات العدوى في التجمعات العائلية وحفلات نهاية العام التي أقامها طلاب الجامعات.

في طوكيو، أدى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة ونقص أسرة المستشفيات إلى صعوبة إدخال مرضى فيروس كورونا إلى المستشفيات. في وقت سابق من هذا الشهر، توفي ثلاثة أشخاص مصابين من بينهم رجل في الثمانينيات من عمره مصابًا بأمراض أخرى في منازلهم.

وحتى يوم الأربعاء، بلغ عدد مرضى فيروس كورونا في المستشفيات في العاصمة إلى 3266 حالة، مقابل 4000 سرير في المستشفيات مؤمنة لمرضى الفيروس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)