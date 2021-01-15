رئيس كوريا الجنوبية يتحدث عن ضرورة إصلاح العلاقات مع اليابان

أخبار اليابان

أشار رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن إلى ضرورة إصلاح علاقات بلاده مع اليابان في اجتماع مع السفير الياباني المنتهية ولايته لدى كوريا الجنوبية كوجي توميتا يوم الخميس.

قال مون لتوميتا إنه من الضروري لكوريا الجنوبية واليابان استعادة العلاقات البناءة الموجهة نحو المستقبل في وقت مبكر، وفقًا لإعلان صادر عن المكتب الرئاسي.

وتوترت العلاقات بين البلدين بشكل رئيسي بسبب قضايا الحرب. من المقرر أن يغادر توميتا كوريا الجنوبية لتولي منصب سفير اليابان لدى الولايات المتحدة.

ونقل عن مون قوله لتوميتا إن كوريا الجنوبية واليابان هما أهم شريكين لبعضهما البعض حيث يعملان لضمان السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا والعالم بأسره.

وذكر الإعلان أنهما ناقشا القضايا الثنائية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)