فريق طبي ياباني يتمكن من إزالة الخلايا الشائخة لتحسين صحة البشر

أخبار اليابان

اكتشف فريق بحثي ياباني عاملًا طبيًا يمكنه إزالة الخلايا الشائخة فقط، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا مرتبطة بالشيخوخة مثل تصلب الشرايين والسكري.

نجح الفريق الذي يضم باحثين من جامعة طوكيو، جامعة نييغاتا، وجامعة كيوشو ، في تحسين أعراض مثل هذه الأمراض لدى الفئران باستخدام العامل الطبي.

وتوصل العلماء إلى أن تثبيط إنزيم يدعى ”غلوتامينيز 1“ أو GLS1 يحفز موت خلايا هرمة تكون موجودة في الأشخاص المتقدمين في السن. وحدد الباحثون مثبطا لإنزيم GLS1 وأعطوه لفئران مسنة للقضاء على الخلايا الشائخة عند تلك الفئران.

ومن المتوقع أن يساعد هذا الاكتشاف في تحسين العلاج والوقاية من هذه الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

ونشرت مجموعة من العلماء من بينهم البروفيسور ناكانيشي ماكوتو من معهد العلوم الطبية في جامعة طوكيو، نتائجهم في مجلة ”ساينس“ الأمريكية يوم الجمعة.

عندما تتوتر الخلايا، فإنها تتحول إلى خلايا شائخة وتتراكم في الجسم مع تقدم العمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)