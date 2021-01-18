انخفاض معدل تأمين الوظائف لطلاب الجامعات في اليابان

أخبار اليابان

أظهر مسح حكومي يوم الجمعة أن نسبة الطلاب الجامعيين الباحثين عن عمل في اليابان الذين سيتخرجون في مارس/ آذار المقبل والذين حصلوا على عروض عمل غير رسمية اعتبارًا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول، تراجعت بأسرع وتيرة خلال 11 عامًا بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.

وانخفض الرقم 4.9 نقطة مئوية عن العام السابق إلى 82.2%، وهو أكبر انخفاض منذ التراجع البالغ 7.4 نقطة المسجل في مسح 2009، الذي حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

جاء الانخفاض مع قيام الشركات في قطاعي السفر والمطاعم بتقليص التوظيف بشكل كبير وسط الوباء.

قال مسؤول بوزارة العمل إن معدل تأمين الوظائف ارتفع 12.4 نقطة من المعدل اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الطلاب في مواجهة المصاعب حيث تميل الشركات إلى التردد في تقديم عروض عمل غير رسمية وسط الوباء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)