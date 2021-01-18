شرطة طوكيو تقوم بعمل اختبارات الكشف عن كورونا لجميع المعتقلين

أخبار اليابان

تخطط شرطة طوكيو لإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل، أو PCR للكشف عن فيروس كورونا الجديد لجميع المشتبه بهم المقبوض عليهم قبل وضعهم في مرافق الاحتجاز.

وقالت مصادر في شرطة العاصمة يوم الجمعة إن هذه الخطوة، التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس في مثل هذه المنشآت من خلال المشتبه بهم المصابين ولكن بدون أعراض، هي أول برنامج من نوعه بين إدارات الشرطة على مستوى البلاد.

ستبدأ المبادرة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وفقًا للقسم المسؤول عن مرافق الاحتجاز في شرطة العاصمة، سيُطلب من المشتبه بهم تقديم عينات من اللعاب، والتي سيتم استخدامها للتحقق من العدوى باستخدام المعدات في مقر الشرطة.

سيتم فحص المشتبه بهم الذين ثبتت إصابتهم مرة أخرى في مؤسسة طبية، وسيتم نقل من تأكدت إصابتهم إلى المستشفى أو احتجازهم في منشأة معزولة لمرضى فيروس كورونا نظرًا لحالتهم الصحية وخطورة جرائمهم المزعومة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)