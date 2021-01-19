نيويورك تايمز: قد يتم إلغاء أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في نسختها الإلكترونية يوم الجمعة أن اللجنة الأولمبية الدولية قد تضطر إلى إلغاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المؤجلة بسبب الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وقالت الصحيفة إن ”خطط دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المؤجلة تزداد غموضاً يوماً بعد يوم“.

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء اليابان وفي العديد من البلدان الكبيرة في أوروبا والأمريكتين، بدأ المسؤولون في كل من طوكيو واللجنة الأولمبية الدولية ”في الاعتراف بأن إقامة ألعاب آمنة قد لا يكون ممكنًا“، مما يهدد الأحلام بأن الألعاب الأولمبية يمكن أن تكون بمثابة احتفال عالمي بنهاية الوباء.

وقالت الصحيفة ”بدلا من ذلك، قد تضطر اللجنة الأولمبية الدولية إلى إلغاء الأولمبياد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية“.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن الكندي ديك باوند، العضو الأطول خدمة في اللجنة الأولمبية الدولية، قال لبي بي سي هذا الأسبوع إنه ”ليس هناك ما يضمن“ إقامة الألعاب الأولمبية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)