جائحة كورونا تلقي بظلالها على أولمبياد طوكيو مرة أخرى

أخبار اليابان

تتزايد الدعوات لإلغاء دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقرر عقدها في طوكيو هذا الصيف، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بسرعة في أجزاء كثيرة من اليابان، قبل 6 أشهر من حفل افتتاح الأولمبياد.

في خطاب سياسي ألقاه يوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء سوغا يوشيهدي أن الحكومة ملتزمة بعقد ألعاب طوكيو هذا الصيف.

لكنه لم يقدم بعد خارطة طريق لاحتواء أزمة فيروس كورونا. بدأ عدد متزايد من الناس، بمن فيهم أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في تبني وجهة نظر متشائمة بشأن الألعاب.

قال النقاد إن قرارًا، من المحتمل أن يكون في الربيع، بشأن عقد الألعاب سيؤثر بالتأكيد على مصير إدارة سوغا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)