طوكيو ستمنح الشركات الكبرى إعانات مالية لتنفيذ الإغلاق المبكر لكبح جماح كورونا

أخبار اليابان

قالت محافظة طوكيو كويكي يوريكو، يوم الإثنين، إنها تخطط لتوسيع الإعانة النقدية للعاصمة اليابانية للمطاعم والحانات التي تغلق مبكرًا لتشمل كبار المشغلين أيضًا.

تقدم حكومة العاصمة حاليًا 60 ألف ين يوميًا لكل مؤسسة للمشغلين الصغار ومتوسطي الحجم الذين يمتثلون لطلباتها لتقصير ساعات عملهم وسط وباء فيروس كورونا الجديد.

ومن المتوقع أن تقرر حكومة العاصمة التوسع هذا الأسبوع. من المرجح أن يتلقى المشغلون الكبار نفس المبلغ مثل نظرائهم الأصغر.

مر أكثر من أسبوع منذ أن وضعت الحكومة المركزية طوكيو والمحافظات المجاورة تحت حالة الطوارئ الثانية لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا. لكن عدد الأشخاص الذين يتنقلون في أنحاء طوكيو لا يزال أعلى مما كان عليه خلال حالة الطوارئ الأولى، التي فُرضت في الربيع الماضي.

وقالت كويكي للصحفيين ”هناك أماكن لم ينخفض فيها تدفق الناس“. ”نطالب بمزيد من التعاون“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)