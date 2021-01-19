ارتفاع كمية مضبوطات الماريجوانا السائلة في اليابان

أخبار اليابان

تتزايد كمية الماريجوانا السائلة التي يتم ضبطها في اليابان، مما يضع الشرطة وسلطات الجمارك في حالة تأهب قصوى.

قفزت الكمية المقدرة من الماريجوانا في شكل سائل التي صادرتها جمارك طوكيو في عام 2020 ما يقرب من 70 ضعف مستوى العام السابق. ووصف مسؤول جمركي الوضع بأنه ”زيادة متفجرة“.

يحتوي السائل المستخرج من نباتات الماريجوانا على نسبة أعلى من مادة تتراهيدروكانابينول المهلوسة، من القنب المجفف ويمكن استخدامه بطريقة مماثلة للسجائر الإلكترونية.

قال مسؤول في شرطة العاصمة طوكيو ”كثير من المستخدمين هم من الشباب“. ”انطباعي هو أنه تم استخدامه على نطاق واسع خلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك“.

وبحسب جمارك طوكيو، بلغت كمية الماريجوانا السائلة حوالي 400 جرام لكامل عام 2019، لكنها قفزت إلى نحو 9 كيلوغرامات في النصف الأول من عام 2020 وإلى 18 كيلوجرامًا في الأشهر الخمسة التالية حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)