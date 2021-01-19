تكليف وزير الإصلاح الإداري بمسؤولية لقاح كورونا

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي، الإثنين، إنه عين وزير الإصلاح الإداري كونو تارو ليكون وزيرا مسؤولا عن التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وقال سوغا لصحفيين إنه أصدر تعليمات لكونو بالإشراف على التطعيمات.

وقال سوغا ”التطعيمات عامل حاسم في مكافحتنا الوباء“. ”سنبذل قصارى جهدنا للبدء بحلول أواخر فبراير/ شباط.“

قال ”سنفعل كل ما في وسعنا حتى نتمكن من تقديم لقاحات آمنة وفعالة للجميع“.

وقال رئيس الوزراء إنه منح كونو حقيبة إضافية نظرا لإنجازاته كوزير للإصلاح الإداري.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)