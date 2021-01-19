اكتشاف إصابات بسلالة فيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا لا يمكن تعقب مصدرها في اليابان

أخبار اليابان

أبلغت اليابان يوم الاثنين عن أولى حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا الجديد المنتشرة في بريطانيا والتي لا يمكن تتبع طرق العدوى بها.

وقالت وزارة الصحة إن الحالات شملت 3 أشخاص في محافظة شيزوؤكا بوسط اليابان، ثبتت إصابتهم بنفس النوع الذي ينتشر حاليًا في بريطانيا.

الثلاثة ليس لديهم سجل للسفر إلى الخارج. وقال تاكاجي واكيتا، المدير العام للمعهد الوطني للأمراض المعدية، في مؤتمر صحفي إن العدوى المحلية للسلالة الجديدة ربما حدثت.

ظهرت الأعراض على الثلاثة، امرأتان في العشرينيات والأربعينيات من العمر ورجل في الستينيات من عمره، في أوائل هذا الشهر ويخضعون للرعاية في المنزل ولم يتفاعلوا مع الجمهور بشكل عام. قد تكون المرأة في الأربعينيات من عمرها قد أصيبت بالعدوى عن طريق المرأة الأخرى.

تم العثور على إصابة المرأتين من خلال تعقب شخص يشتبه في إصابته بالسلالة الجديدة ولكن ليس له سجل سفر إلى بريطانيا. ظهرت إصابة الرجل من خلال تحليل الجينوم لمرضى فيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)