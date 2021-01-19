القبض على شخص بسبب عدم الالتزام بآداب ارتداء الكمامة في اليابان

أخبار اليابان

تم القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عامًا، خضع لامتحان القبول الجديد الموحد في اليابان يوم السبت، لأنه حبس نفسه في مرحاض في مكان الاختبار بعد استبعاده لتجاهله الطلبات المتكررة لارتداء الكمامة بشكل صحيح.

ألقت إدارة شرطة العاصمة طوكيو القبض على الرجل في مكان الحادث بعد أن رفض الخروج من المكان، وفقًا لما ذكرته إدارة شرطة العاصمة.

كان الرجل يخوض الاختبار في حرم إتشوجيما بجامعة طوكيو للعلوم البحرية والتكنولوجيا في حي كوتو بطوكيو يوم السبت، في اليوم الأول من الاختبار الموحد الذي يستمر يومين.

وسط أزمة فيروس كورونا الجديد، طُلب من المتقدمين للاختبار ارتداء الكمامة كجزء من تدابير الوقاية من العدوى. تلقى الرجل 6 إنذارات من قبل مراقبي الامتحان لترك أنفه مكشوفًا. لكنه رفض الانصياع، قائلا، من بين أمور أخرى، ”هذه طريقتي في ارتداء الكمامة“، بحسب الشرطة ووزارة التعليم.

بعد أن قيل له إنه سيتم استبعاده من الامتحان لأن تصرفه يرقى إلى سوء السلوك، ذهب الرجل إلى دورة المياه وأغلق على نفسه. واعتقله رجال الشرطة الذين ذهبوا إلى مكان الحادث فور إبلاغهم بالحادثة لأنه رفض الخروج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)