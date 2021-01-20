فيروس كورونا يهدد أولمبياد طوكيو بالإلغاء

أخبار اليابان

أفادت الأنباء أن كيث ميلز، الذي شغل منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 والألعاب البارالمبية، قال يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن منظمي ألعاب طوكيو هذا الصيف لديهم خطة لإلغاء الأحداث وسط استمرار جائحة فيروس كورونا.

وقال ميلز في برنامج إذاعي لمحطة الإذاعة البريطانية العامة بي بي سي ”لو كنت في مكان اللجنة المنظمة في طوكيو، كنت سأضع خططًا للإلغاء، وأنا متأكد من أن لديهم خططًا للإلغاء“. واقترح أن القرار النهائي بشأن المضي قدما في أولمبياد طوكيو أو إلغاءها سيتم في غضون شهر أو نحو ذلك.

تم تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية لعام واحد اعتبارًا من عام 2020 بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد.

وقال ميلز ”التحدي هو ما إذا كان بإمكان عدد كافٍ من المنافسين والدول الكافية زيارة اليابان وجعلها لعبة قابلة للتطبيق حقًا“.

وقال ميلز ”التحدي هو ما إذا كان بإمكان عدد كافٍ من المنافسين والدول الكافية زيارة اليابان وجعل الألعاب قابلة للانعقاد حقًا“.

وأضاف: ”المكانة، والأضواء مسلطة على اليابان وطوكيو، سوف يفقدون ذلك إذا اضطروا إلى الإلغاء، وهو أمر مأساوي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)