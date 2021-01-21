اليابان تبدأ حملة لتطعيم الشعب ضد فيروس كورونا مجانًا في مايو

أخبار اليابان

قالت مصادر حكومية وحزبية اليوم الأربعاء، إن الحكومة اليابانية تدرس بدء تطعيمات ضد فيروس كورونا لعامة الناس في أواخر مايو/ أيار.

وتخطط الحكومة لتقديم تطعيمات مجانية لجميع المواطنين بهدف احتواء انتشار الفيروس.

قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إن التطعيمات ستبدأ في أواخر فبراير/ شباط. سيحصل العاملون في المجال الطبي وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والذين يعانون من ظروف صحية معينة على الأولوية.

تخطط الحكومة لاستبعاد أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من حملة التطعيم. وقال كاتو كاتسونوبو، كبير أمناء مجلس الوزراء ”تقوم الدول الأجنبية بإعطاء لقاح شركة فايزر لمن هم في سن 16 عامًا أو أكثر، على أساس بيانات من التجارب السريرية“.

طلبت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة الشهر الماضي من وزارة الصحة اليابانية الموافقة على استخدام لقاحها في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)