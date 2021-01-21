الموافقة على بدء تجارب سريرية حول زرع خلايا الشبكية باستخدام الخلايا الجذعية

أخبار اليابان

وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء على خطة مستشفى لإجراء تجارب سريرية حول زرع سائل يحتوي على خلايا شبكية مصنوعة من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات، أو خلايا iPS،لمرضى يعانون من أمراض العيون.

يهدف مستشفى كوبي سيتي للعيون في كوبي، عاصمة محافظة هيوغو بغرب اليابان، إلى إجراء عمليات زرع كهذه على 50 مريضًا لفحص تأثير الطريقة كطريقة جديدة للعلاج.

يخضع البحث السريري للمرضى الذين يعانون من أمراض ناتجة عن تشوهات في الخلايا الظهارية الصبغية الشبكية أو RPE. يتسبب التنكس والتدهور الوظيفي في خلايا RPE في مجموعة متنوعة من الأمراض التي تهدد الرؤية، حيث تقوم الخلايا بتوصيل العناصر الغذائية إلى الخلايا المستقبلة للضوء، والتي تستجيب للضوء.

في عامي 2014 و 2017، أجرى فريق بقيادة معهد الأبحاث الياباني التابع للحكومة اليابانية ”ريكين“ عمليات زرع خلايا iPS في المرضى الذين يعانون من الضمور البقعي النضحي المرتبط بالعمر، وهو مرض عين مستعص على الحل يسبب تدهور الرؤية، وأكد سلامة العلاج إلى حد ما.

سيغطي البحث السريري الذي أجراه مستشفى كوبي سيتي للعيون مجموعة واسعة من الأمراض التي تُعزى إلى تشوهات خلايا RPE، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر. ويعتقد أن عشرات الآلاف من الأشخاص يعانون من مثل هذه الأمراض في اليابان.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)