تأكيد تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة للبط بريف محافظة تشيبا

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أكدت وزارة الزراعة وحكومة محافظة تشيبا، الخميس، تفشي فيروس إنفلونزا الطيور، الذي يعتقد أنه شديد العدوى، في مزرعة للبط في محافظة تشيبا، شرقي طوكيو.

سيتم إعدام حوالي 12400 بطة، بما في ذلك 6000 في مزرعة في بلدة يوكوشيبايكاري و 6300 كتكوت تم شحنها من المزرعة إلى 6 محافظات بما في ذلك إيباراكي المجاورة في الأسبوع الماضي.

يعد هذا أول انتشار لإنفلونزا الطيور في مزرعة للبط هذا الموسم، بينما تم تأكيد سلسلة من الانتشار بين الدواجن في جميع أنحاء البلاد.

أجرت حكومة تشيبا تفتيشًا ميدانيًا لمزرعة يوكوشيبهيكاري بعد تلقي تقرير صباح الأربعاء بأن البط هناك توقف عن وضع البيض.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)