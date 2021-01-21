رئيس الوزراء الياباني يأمل في العمل عن كثب مع بايدن لتقوية التحالف الثنائي

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الخميس إنه يأمل في تطوير علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن والعمل على تعزيز التحالف الياباني الأمريكي.

وفي حديثه إلى الصحفيين في مكتب رئيس الوزراء، قال سوغا أيضًا إن العمل جارٍ لترتيب مؤتمر عبر الهاتف بينه وبين بايدن.

أشاد سوغا بخطاب بايدن الافتتاحي الذي ألقاه يوم الأربعاء، قائلا إنه كان خطابا قويا للغاية دعا إلى الوحدة الوطنية. وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته في التعاون مع إدارة بايدن في مكافحة جائحة فيروس كورونا والتصدي لقضية تغير المناخ.

في وقت سابق يوم الخميس، غرد سوغا بتهنئة لبايدن على تنصيبه.

وقال سوغا على تويتر بعد تهنئة الرئيس الجديد ”اليابان والولايات المتحدة حليفان مرتبطان بعلاقات وثيقة وقيم عالمية مشتركة“. ”أتطلع إلى العمل معك ومع فريقك لتعزيز تحالفنا وتحقيق منطقة حرة ومفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)