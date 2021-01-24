تكاليف الألعاب الأولمبية تضغط على حكومة طوكيو وسط جائحة كورونا

أخبار اليابان

تضغط تكاليف إقامة الألعاب الأولمبية والبارالمبية على الشؤون المالية لحكومة العاصمة طوكيو، التي تآكلت بالفعل بسبب استجابتها لوباء فيروس كورونا.

من إجمالي تكاليف ألعاب طوكيو التي يبلغ إجماليها 1644 مليار ين، ستتحمل حكومة العاصمة 717 مليار ين، بما في ذلك التكاليف الإضافية من تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد من الصيف الماضي بسبب الوباء.

أنفقت حكومة العاصمة أكثر من 2 تريليون ين لمكافحة الوباء مع توقع ضعف الإيرادات الضريبية، مما جعل المسؤولين قلقين بشأن مواردها المالية.

قالت محافظة طوكيو كويكي يوريكو، يوم الإثنين ”لقد أعطينا القدر المناسب من التركيز على القضايا ذات الأولوية وسط ضائقة مالية“، حيث أكملت مراجعتها لخطة الميزانية المالية لعام 2021 التي تتضمن نفقات الحساب العام البالغة 7425 مليار ين، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق لحكومة العاصمة.

وقالت إن حكومة العاصمة ليس عليها أن تأخذ في الاعتبار التكاليف الإضافية لألعاب طوكيو في خطة الميزانية. سيتم تغطية التكاليف الإضافية، التي يبلغ إجماليها 120 مليار ين، بشكل أساسي من خلال فائض الأموال المرحلة من السنة المالية 2019، والتي انتهت في مارس/ آذار من العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)