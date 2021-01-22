زعماء المعارضة اليابانية يطالبون بإلغاء أوتأجيل أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

يطالب زعماء المعارضة في اليابان الحكومة بشكل متزايد بإلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو.

في جلسة عامة لمجلس النواب يوم الخميس، حث زعيم الحزب الشيوعي الياباني كازو شي رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي على إلغاء الألعاب الصيفية لتركيز جهوده على الإجراءات لمكافحة أزمة فيروس كورونا الجديد.

”ما الذي يستخدمه رئيس الوزراء كأساس للادعاء بإمكانية استضافة ألعاب طوكيو؟“ قال شي.

وطالب بإلغاء الألعاب مستشهداً بتعليق كبير علماء منظمة الصحة العالمية بأن مناعة القطيع لا يمكن الحصول عليها من خلال التطعيمات خلال هذا العام.

قال يويشيرو تاماكي، رئيس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب ”لقد أصبح من الصعب إقامة الألعاب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)