الولايات المتحدة تؤكد لليابان تغطية المعاهدة الأمنية لجزر سينكاكو اليابانية

أخبار اليابان

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أن المادة 5 من المعاهدة الأمنية اليابانية الأمريكية، والتي تنص على التزامات الدفاع الأمريكية تجاه اليابان، تنطبق على جزر سينكاكو اليابانية في بحر الصين الشرقي.

وقال سوليفان، الذي أجرى محادثات هاتفية مع شيغيرو كيتامورا، رئيس أمانة مجلس الأمن القومي التابع للحكومة اليابانية، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء أحادي الجانب يهدد بتقويض إدارة اليابان للجزر.

تقوم السفن الحكومية الصينية باختراق المياه الإقليمية لليابان بالقرب من جزر سينكاكو في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان. وتطالب الصين بالجزر التي تسميها دياويو.

في المحادثات مع سوليفان، قال كيتامورا إن اليابان تأمل في توسيع التعاون مع الولايات المتحدة في تعزيز تحالفهما، وتعزيز مبادرة لتحقيق ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“، وتحقيق الأمن الاقتصادي ومعالجة القضايا العالمية، مثل جائحة فيروس كورونا. .

كانت هذه أول مناقشة رسمية تعقد بين كبار مسؤولي الأمن في اليابان والولايات المتحدة منذ تنصيب إدارة بايدن. كما تبادل كيتامورا وسوليفان الآراء حول الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك قضايا كوريا الشمالية، واتفقا على أهمية التعاون بين بلديهما بالإضافة إلى أستراليا والهند.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)