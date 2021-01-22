زيادة حالات الانتحار للمرة الأولى منذ 11 عامًا في ظل جائحة كورونا في اليابان

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية، الجمعة، نقلاً عن بيانات للشرطة، إن عدد الأشخاص الذين انتحروا في اليابان في عام 2020 وصل إلى 20919، بزيادة 750 حالة، أو 3.7%، عن العام السابق.

ارتفع عدد الانتحار السنوي للمرة الأولى منذ عام 2009، عندما اندلعت أزمة مالية بسبب انهيار بنك ليمان براذرز.

بلغ عدد حالات الانتحار لكل من السكان البالغ 100 ألف نسمة 16.6 عام 2020، مسجلاً أيضًا أول زيادة منذ 11 عامًا.

في حين انخفض عدد الرجال الذين انتحروا بنسبة 135 حالة ليصل إلى 13943، بانخفاض للعام الحادي عشر على التوالي، قفز عدد هؤلاء النساء بنسبة 885 حالة ليصل إلى 6976 حالة، بزيادة لأول مرة منذ عامين، وفقا للوزارة.

يبدو أن ارتفاع حالات الانتحار بين النساء يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية وسط جائحة فيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)