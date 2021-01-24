اليابان: الجدول الزمني لبدء التطعيم ضد فيروس كورونا لا يزال غير محدد

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قال وزير الإصلاح الإداري الياباني كونو تارو، الذي يشرف أيضًا على التطعيمات ضد فيروس كورونا، يوم الجمعة إن الجدول الزمني لإعطاء اللقاحات للمواطنين لم يتحدد بعد، في مراجعة لسياسة الحكومة لإعداد اللقاحات لجميع المواطنين بحلول النصف الأول من هذا العام.

نقلا عن تناقض في المعلومات داخل الحكومة، تراجع كونو عن تعليق أدلى به نائب رئيس مجلس الوزراء مانابو ساكاي يوم الخميس بأن الحكومة ”تتوقع تأمين الكمية اللازمة من اللقاحات لجميع المواطنين بحلول يونيو/ حزيران من هذا العام“.

وقال كونو ”لا أعرف كيف تم نشر هذه المعلومات القديمة. في هذه المرحلة، نستعد لبدء التطعيم (للعاملين في المجال الطبي) في أواخر فبراير/ شباط“.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن جدول التطعيم لعامة الناس بمجرد تقريره.

وفيما يتعلق بتصريح كونو، قال ساكاي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إنه بصدد تأكيد أهداف ومقاصد تعليقه.