اليابان ستخسر 2413.3 مليار ين إذا أقيمت الألعاب الأولمبية خلف الأبواب المغلقة

أخبار اليابان

قال كاتسوهيرو مياموتو، الأستاذ الفخري في جامعة كانساي، إن إقامة أولمبياد طوكيو دون متفرجين ستؤدي إلى خسارة اقتصادية تصل إلى 2413.3 مليار ين في اليابان.

وفقًا لتقديراته، فإن إقامة ألعاب طوكيو خلف أبواب مغلقة سيؤدي إلى خسارة 381.3 مليار ين في الإنفاق المرتبط مباشرة بالألعاب، أو 90% من إجمالي المبلغ المحسوب لسيناريو إقامة الألعاب في الظروف العادية.

مع فشل اهتمام الناس بالفعاليات الرياضية التي تُقام كل أربع سنوات، ستنخفض تأثيرات التحفيز على نفقات الاستهلاك المنزلي إلى النصف إلى 280.8 مليار ين وستقل أنشطة تسويق الشركات.

كما ستنخفض المكاسب الاقتصادية من الأحداث الرياضية والثقافية الترويجية بعد الألعاب بمقدار النصف إلى 851.4 مليار ين.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى ضعف الطلب على السياحة وتقليل فرص العمل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)