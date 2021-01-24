إصابة فتاة في طوكيو بسلالة متحورة من فيروس كورونا

أخبار اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الجمعة، إصابة فتاة في طوكيو لم تكن خارج البلاد من قبل، بسلالة فيروس كورونا المتحورة التي تنتشر في بريطانيا.

يشتبه في أن حالة الفتاة، التي تقل عن 10 سنوات، هي عدوى مكتسبة من المجتمع من رجل من طوكيو أثبتت إصابته بالفيروس.

الرجل الذي يتم يخضع للاختبار حاليًا بحثًا عن أحد أنواع فيروس كورونا، ليس لديه سجل للسفر إلى الخارج.

تم العثور على حالة الفتاة خلال مسح جيني لحوالي 1450 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا في طوكيو. لم يتم تأكيد أي حالة أخرى مصابة بالسلالة المتحورة بينهم.

وتحذر وزارة الصحة من أن هناك احتمال انتقال العدوى ضمن نطاق المجتمع، أي بعيدا عمن قدموا مؤخرا من بريطانيا أو من تواصلوا معهم.

وقال مسؤول في الوزارة إن المسح لا يشير إلى انتشار حالات مختلفة في طوكيو.