70 % من اليابانين يريدون إلغاء أوتأجيل أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يابانية يوم السبت أن أكثر من 70٪ من الأشخاص في اليابان يعتقدون أنه ينبغي إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف مرة أخرى.

أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث الصحافة اليابانية أن 37.9% من المشاركين قالوا إنه يجب إلغاء ألعاب طوكيو بينما قال 34% إنه يجب تأجيل الألعاب مرة أخرى.

وقفت نسبة المجيبين الذين قالوا الأحداث يجب أن تتم كما هو مقرر عند 26.1%. تم تأجيل ألعاب طوكيو لمدة عام واحد اعتبارًا من صيف 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

من بين الذين عارضوا إقامة الألعاب هذا الصيف قال 83.4٪ إن الألعاب ستجلب العديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى مزيد من انتشار الفيروس، بينما قال 64.3٪ إنه لا يوجد احتمال لاحتواء الوباء.

ومن بين الذين فضلوا إقامة الألعاب كما هو مقرر، قال 67.3% إن الرياضيين كانوا يستعدون للألعاب، وقال 49.3% إن الناس سيتشجعون من خلال أداء الرياضيين والإثارة التي تسببها الألعاب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)