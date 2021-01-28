اليابان تعزز قدرات الحرب الإلكترونية

أخبار اليابان

تعمل وزارة الدفاع على تسريع الجهود لتعزيز قدرات الحرب الإلكترونية اليابانية في الوقت الذي تسعى فيه إلى اللحاق بروسيا والصين.

تخطط الوزارة لإنشاء ما مجموعه 7 وحدات جديدة لقوات الدفاع الذاتي البرية متخصصة في هذا المجال بحلول مارس/ آذار 2022، بدءًا من وحدة في معسكر كنغون التابع لقوات الدفاع الذاتى البرية بمحافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان.

تتضمن الحرب الإلكترونية جمع معلومات عن الاتصالات والرادار وإعاقة نشاط العدو باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية.

قالت المبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني التي تم تبنيها في اجتماع لمجلس الوزراء في عام 2018 إن الموجات الكهرومغناطيسية، والتي تشمل الموجات اللاسلكية، الأشعة السينية، الميكروويف، والضوء المرئي أصبحت ”على خط المواجهة للهجوم والدفاع في القتال الحديث“، ويجب وضعها بجانب الفضاء السيبراني كمجالات ذات أهمية استراتيجية.

حاليًا، وحدة الحرب الإلكترونية في معسكر هيغاشي شيتوسي في أقصى شمال محافظة هوكايدو هي الوحدة اليابانية الوحيدة المخصصة لهذا المجال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)