انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوعية في اليابان للأسبوع الثاني

أخبار اليابان

انخفض العدد الأسبوعي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد المؤكدة في اليابان للأسبوع الثاني على التوالي.

حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش)، بلغ العدد التراكمي لحالات العدوى في اليابان، بما في ذلك ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم إلى 366450 حالة، بزيادة 35196 حالة عن الأسبوع السابق.

وانكمش هامش الزيادة عن الأسبوع السابق بنسبة 41778 حالة.

ارتفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بنسبة 595 حالة ليصل إلى 5133 حالة، مسجلاً وتيرة أسرع في الارتفاع للأسبوع العاشر على التوالي.

ومن بين محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة، سجلت طوكيو أكبر عدد من حالات الإصابة التراكمية عند 93890 حالة، بزيادة 8420 حالة عن الأسبوع السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)