نظام جديد يتطلع إلى إدارة المعلومات الشخصية من أجل تعزيز التطعيم ضد فيروس كورونا

أخبار اليابان

قال وزير الإصلاح الإداري الياباني كونو تارو، الإثنين، إن الحكومة ستطور نظامًا لإدارة المعلومات الشخصية بشكل شامل من أجل تعزيز التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد دون تأخير.

تدرس الحكومة توزيع تذاكر التطعيم على جميع المقيمين في اليابان حتى يتمكنوا من زيارة المؤسسات الطبية بالتذاكر للتطعيم ضد الفيروس.

بموجب النظام المتصور ستدخل الحكومات البلدية الأرقام المطبوعة على التذاكر المرسلة إلى السكان وأرقامهم الخاصة بهم، والمستخدمة لأغراض الضمان الاجتماعي والضرائب، بينما ستسجل المؤسسات الطبية أرقام التذاكر والمعلومات الخاصة باللقاحات التي يتم إعطاؤها للسكان.

يحتاج كل شخص إلى لقاح فيروس كورونا الجديد مرتين حتى تظهر آثاره، مع إعطاء الجرعة الثانية لفترة معينة بعد الأولى.

يمكن للنظام المخطط أن يستجيب لظروف الأشخاص الذين انتقلوا بعد التطعيم الأول أو أولئك الذين فقدوا تذاكر التطعيم الخاصة بهم.

(النص الأصلي باللغة الأإنكليزية، جيجي برس)