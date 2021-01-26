رئيس الوزراء الياباني يعتذر عن الضغط الواقع على النظام الطبي في البلاد بسبب كورونا

أخبار اليابان

اعتذر رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الثلاثاء عن الوضع المتوتر الذي يواجهه النظام الطبي في البلاد وسط أزمة فيروس كورونا الجديد، مثل ارتفاع معدلات إشغال أسرة المستشفيات لمرضى الفيروس.

وقال سوغا في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس النواب ”الناس يشعرون بالقلق“. ”أشعر بالأسف الشديد بشأن الوضع كقائد لهذا البلد“.

في الاجتماع، دعا كيومي تسوجيموتو من الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان، رئيس الوزراء إلى تحويل الأموال المخصصة لحملة الترويج السياحي Go To Travel لأغراض الدعم الطبي في الميزانية التكميلية الثالثة المقترحة للحكومة لعام 2020 والتي تم تعليقها على الصعيد الوطني بسبب عودة ظهور الفيروس.

لكن سوغا رفض الطلب قائلا إن الحكومة قامت بتأمين الأموال اللازمة لدعم القطاع الطبي.

كما أكد عزمه على إقامة أولمبياد طوكيو هذا الصيف كما هو مخطط. وقال رئيس الوزراء ”نريد اتخاذ الاستعدادات بينما نضع إطارًا للتنفيذ الشامل للإجراءات المضادة لفيروس كورونا وضمان بيئة آمنة ومأمونة“ للألعاب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)