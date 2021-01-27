مراسم تأبين لطالب كوري جنوبي بعد 20 عامًا على وفاته أثناء محاولته إنقاذ رجل ياباني من الموت

أخبار اليابان

أقيمت مراسم تأبين لطالب من كوريا الجنوبية في طوكيو يوم الثلاثاء، بعد 20 عامًا من وفاة الرجل الشجاع أثناء محاولته إنقاذ رجل ياباني سقط على القضبان في محطة قطار في العاصمة اليابانية.

في الحادث الذي وقع في 26 يناير/ كانون الثاني 2001، صدم قطار لي سو هيون، البالغ من العمر آنذاك 26، وقتل في محطة شين-أوكوبو التابعة لشركة سكة حديد شرق اليابان على خط يامانوتي في حي شينجوكو. لم يكن لي والرجل الياباني على يعرفان ببعضهما البعض.

في رسالة بالفيديو تم إرسالها لحضور الحفل، الذي أقيم بالقرب من المحطة، أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان كانغ تشانغ إيل عن أمله في أن تتحقق آمال الناس في تحسين العلاقات والدروس المستفادة من أسلوب الحياة النبيل للطالب لي، الذي كان بمثابة جسر بين الدولتان المتجاورتان ”سيؤدي إلى علاقات أفضل بين كوريا الجنوبية واليابان“.

قال السفير الجديد، الموضوع في الحجر الطوعي بعد وصوله إلى اليابان يوم الجمعة الماضي، إن العلاقات الحالية بين اليابان وكوريا الجنوبية ”بعيدة عما كان يتخيله الرجل المتوفى“. وأضاف كانغ ”ربما نسينا الرسالة التي بعث بها الشاب البالغ من العمر 26 عاما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)