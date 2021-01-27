رئيس الوزراء الياباني يعتذر للشعب بسبب خرق مشرعين من الائتلاف الحاكم لحالة الطوارئ

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اعتذر رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الأربعاء عن زيارات نواب بارزين في الائتلاف الحاكم للحانات التي تقدم خدمات الضيافة في حي جينزا الفاخر بطوكيو بعد الساعة الثامنة مساء خلال حالة الطوارئ المعلنة في البلاد للسيطرة على الانتشار المتسارع لفيروس كورونا الجديد.

وقال سوغا ”أنا أسف للغاية“ في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ ردا على سؤال من إيري توكوناغا، المشرع من حزب الديمقراطي الدستوري وهو الحزب المعارض الرئيسي في البلاد.

قام جون ماتسوموتو، القائم بأعمال رئيس الشؤون البرلمانية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وكيوهيكو توياما، الأمين العام بالإنابة لشريك اللحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، بزيارة الحانات وأماكن أخرى بشكل منفصل بعد الساعة الثامنة مساءً هذا الشهر في وقت طلبت فيه الحكومة من المواطنين عدم الخروج بعد الوقت لغايات غير ضرورية بموجب حالة الطوارئ التي تغطي طوكيو و 10 محافظات.

ذكرت مجلتا شوكان شينشو وشوكان بونشون الأسبوعية عن الزيارات في طبعاتها الإلكترونية. واعترف ماتسوموتو وتوياما بالزيارتين واعتذرا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

وقال وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، كازويوشي أكابا، وهو عضو في حزب كوميتو، في لجنة مجلس الشيوخ: ”هذا لا ينبغي أن يحدث. بصفتي عضوًا بارزًا في الحزب، أريد أن أقدم له (توياما) توجيهات صارمة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)