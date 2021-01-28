تدريبات على التطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة بالقرب من طوكيو

أخبار اليابان

أجرت وزارة الصحة اليابانية ومدينة قريبة من طوكيو تدريبات مشتركة يوم الأربعاء لإدارة مكان للتطعيم ضد فيروس كورونا الجديد.

أكد المشاركون في التمرين، الذي أقيم في كاواساكي بمحافظة كاناغاوا، سلسلة من إجراءات التطعيم وفحصوا عدد الأشخاص الذين يمكنهم تلقي التطعيم في الساعة وما إذا كانت هناك مناطق يقترب فيها الناس من بعضهم البعض لزيادة مخاطر الإصابة.

ستوفر الوزارة المعلومات والمعرفة التي تم الحصول عليها من التدريب للحكومات المحلية في جميع أنحاء اليابان للمساعدة في ضمان إجراء التطعيمات بسلاسة.

شارك 24 شخصًا، من بينهم أطباء وممرضات، في التدريب، الذي أقيم في صالة الألعاب الرياضية بكلية التمريض بمدينة كاواساكي، كعاملين.

لعب حوالي 20 شخصًا آخر دور متلقي اللقاح. تلقوا التحقق من الهوية واستبيانًا طبيًا، ثم أكدوا الإجراء للحصول على حقنة بعد أن فحص الأطباء حالتهم الصحية، وقيل لهم الانتظار في المكان لأكثر من 15 دقيقة لمتابعة الملاحظات بعد التطعيم الوهمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)