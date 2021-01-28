اليابان قد تحتفظ بثمانية مفاعلات نووية فقط بحلول 2060

أخبار اليابان

قالت وزارة الصناعة اليابانية، الأربعاء، إن اليابان قد يكون لديها ثمانية مفاعلات نووية عاملة فقط في عام 2060 إذا فشلت في إضافة مفاعلات جديدة أو إعادة بناء مفاعلات قائمة.

وأظهرت الوزارة هذا في اجتماع اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية للموارد الطبيعية والطاقة.

يبدو بناء مفاعلات جديدة أمرًا صعبًا، نظرًا لانعدام ثقة الجمهور بعد الانهيار الثلاثي غير المسبوق في محطة توليد الطاقة رقم 1 لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

باستثناء المفاعلات التي تم إيقاف تشغيلها، تمتلك اليابان 36 مفاعلًا بما في ذلك المفاعلات قيد الإنشاء. تم إعادة تشغيل 9 منهم منذ حادث 2011، بما في ذلك المفاعلات التي لا تعمل في الوقت الحالي.

وتأمل الوزارة في تسريع المناقشات حول استخدام الطاقة النووية قبل مراجعة خطة الطاقة الأساسية في البلاد من أجل تحقيق هدف حياد الكربون الذي حدده رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)