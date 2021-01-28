اليابان: بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في أبريل/ نيسان

أخبار اليابان

قال الوزير المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا كونو تارو، الأربعاء، إنه من غير المرجح أن تبدأ حملة التطعيم لكبار السن في اليابان قبل أبريل/ نيسان.

وقال كونو خلال اجتماع عبر الإنترنت مع رئيس جمعية المحافظين كامون إيزومي إن بدء التطعيمات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر ”سيكون الأول من أبريل/ نيسان أو بعد ذلك“.

وكانت وزارة الصحة قد أشارت إلى حرصها على بدء التطعيمات في وقت مبكر من أواخر مارس/ آذار. لكن كونو قال للصحفيين في ذلك اليوم ”لا يمكن أن يكون في مارس/ آذار“.

وقال كونو إن تصريحاته تستند إلى الوضع الحالي للمفاوضات مع شركة فايزر الموردة للقاحات، بالإضافة إلى عدد العاملين الطبيين الذين سيتم تطعيمهم أولاً.

وقال أيضا إن التطعيمات لكبار السن، إذا بدأت في أبريل/ نيسان، من المتوقع أن تنتهي في الأسبوع الثالث من يونيو/ حزيران.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)