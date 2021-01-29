ارتفاع عدد كبار السن المصابين بفيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

قالت لجنة خبراء شكلتها حكومة العاصمة اليابانية يوم الخميس إن نسبة كبار السن المصابين بفيروس كورونا الجديد ارتفعت بشكل حاد في طوكيو على الرغم من أن العدد اليومي لحالات الإصابة في اتجاه هبوطي على ما يبدو في العاصمة اليابانية.

وقال أحد الخبراء في اجتماع للجنة اليوم ”يجب أن نحافظ على الإجراءات الشاملة ضد الفيروس في مكانها دون خفض مستوى الاحتراز من أجل تقليل عدد حالات الإصابة“.

في حين أن نظام الرعاية الطبية لا يزال تحت الضغط، ارتفع عدد أسرة المستشفيات المتاحة لمرضى فيروس كورونا إلى 4700 من 4000، وفقًا لتقرير تم تقديمه إلى الاجتماع. وذكر التقرير أن المستشفيات التي تديرها حكومة طوكيو ومؤسسات طبية عامة أخرى قامت بتأمين نحو 1500 سرير من الإجمالي، حيث ارتفع العدد إلى 1700 يوم الاثنين.

بلغ متوسط ​​حالات الإصابة المؤكدة حديثًا في طوكيو لمدة سبعة أيام 1015.1 حالة حتى يوم الأربعاء، انخفاضًا من 1471.4 في الأسبوع السابق.

في غضون ذلك، وصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والذين تأكدت إصابتهم بالفيروس في الأيام السبعة حتى يوم الاثنين إلى 1663 شخصًا، وهو ما يمثل 21.8% من جميع حالات الإصابة التي تم العثور عليها في الأسبوع، مع ارتفاع النسبة عن الأسبوع السابق 15.8%.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)