أولمبياد طوكيو: إقامة الألعاب مع عدم استبعاد غياب الجمهور كأحد الخيارات

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قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوشيرو موري إن اللجنة تدرس إقامة الألعاب هذا الصيف بدون جمهور، من بين خيارات أخرى.

وقال موري للصحفيين ”ندرس خيارات مختلفة (فيما يتعلق بالمتفرجين). في الأساس، لا نريد إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، لكننا نحتاج إلى دراسة الاحتمال بينما نجري محاكاة“.

بينما تلقي أزمة فيروس كورونا الجديد المطولة بظلالها على دورة ألعاب طوكيو، فإن اللجنة المنظمة تتخذ قرارًا بحلول الربيع بشأن ما إذا كانت ستحد من عدد المتفرجين وكيفية التعامل مع الزوار الأجانب.

تم تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو لمدة عام واحد اعتبارًا من عام 2020 بسبب الوباء. ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في 23 يوليو / تموز المقبل. وقال موري ”لا توجد معايير لتحديد“ سلامة الألعاب. وأضاف: ”الجميع يعمل بأمل لجعل الألعاب آمنة“.

يوم الخميس، عقد موري مؤتمرا بالفيديو مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. واتفقا على عقد اجتماع بينهما في فبراير/ شباط مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى بما في ذلك محافظة طوكيو يوريكو كويكي وسيكو هاشيموتو الوزيرة اليابانية المسؤولة عن أولمبياد طوكيو. وقال موري ”سنؤكد ونفحص ما قمنا به حتى الآن ونتقدم إلى المرحلة التالية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)