محكمة أميركية تسمح بتسليم أب وابنه إلى اليابان بتهمة مساعدة كارلوس غصن على الهروب

أخبار اليابان

رفضت محكمة فيدرالية في بوسطن يوم الخميس طلبا لمنع نقل رجلين محتجزين في الولايات المتحدة إلى اليابان بزعم مساعدة كارلوس غصن المدير التنفيذي شركة السابق لشركة نيسان موتور على الهروب إلى لبنان.

ويفسح الحكم المجال أمام تسليم مايكل تيلور، الضابط السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأميركي، وابنه بيتر تيلور لليابان بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على التسليم.

واستأنف الرجلان، مايكل تيلور، جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية ونجله بيتر، القرار على الفور.

وقد اتهم الرجلان بمساعدة غصن على الفرار إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019 بينما كان خارج السجن بكفالة في انتظار المحاكمة بسبب سوء سلوكه المالي المزعوم.

وفي إشارة إلى فترة الاحتجاز الطويلة في اليابان، زعم الرجلان أن تسليمهما غير قانوني بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)