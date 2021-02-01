استقالة نائبين من البرلمان الياباني بعد ذهابهما لنوادي ليلية أثناء سريان حالة الطوارئ

أخبار اليابان

في ضربة لإدارة رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي، استقال اثنان من نواب التحالف الحاكم، اللذان يتعرضان لانتقادات بسبب زيارتهما الأخيرة للملاهي الليلية وسط وباء فيروس كورونا، من منصبيهما في حزبيهما يوم الجمعة.

استقال جون ماتسوموتو من منصب رئيس لجنة شؤون البرلمان بالحزب الليبرالي الديمقراطي بالإنابة، بينما غادر كيوهيكو توياما مكتب الأمين العام بالنيابة لحزب كوميتو.

جاءت الاستقالات في الوقت الذي يشعر فيه الحزبان بالقلق من أن فضائح النواب قد يكون لها تداعيات سلبية على نتائج انتخابات مجلس العاصمة طوكيو المقرر إجراؤها في 4 يوليو/ تموز والانتخابات المقبلة لمجلس النواب.

وتعرض ماتسوموتو وتوياما لانتقادات بعد انكشاف زيارتهما للنوادي الليلية في حي جينزا الترفيهي بطوكيو، في وقت تسري فيه حالة الطوارئ بشأن الوباء في طوكيو وبعض المحافظات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، علم يوم الجمعة أن سكرتير توياما استخدم حوالي 110 آلاف ين من الأموال السياسية للدفع في ملهى ليلي في عام 2019.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)